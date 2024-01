Ligeance Aerospace Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Ligeance Aerospace betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,01 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Ligeance Aerospace auf 6 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,46 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt für die vergangenen 50 Tage bei 6,03 CNH, was einer Distanz von +7,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ligeance Aerospace bei 32,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu Ligeance Aerospace veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Kriterien eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse, "Gut" in der technischen Analyse, "Neutral" in der fundamentalen Analyse und "Schlecht" im Anleger-Sentiment für Ligeance Aerospace.