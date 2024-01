Ligand Aktie: Das war nur der Anfang!

Analystenbewertung: Die Aktie von Ligand wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Kursziel liegt bei 110 USD, was einer Erwartung von 52,12 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 72,31 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ligand liegt bei 66,85 USD, während der aktuelle Kurs bei 72,31 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +8,17 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 59,8 USD, was einer Distanz von +20,92 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen zur Ligand-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf dieser Beobachtung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 318, was bedeutet, dass die Börse 318,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Ligand zahlt. Dies ist 203 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie", der derzeit bei 104 liegt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.