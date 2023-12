Ligand Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "BNC":

Die Ligand-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 66,85 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 72,28 USD, was einem Unterschied von +8,12 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 58,75 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +23,03 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ligand-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einstufungen für die Ligand-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 110 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von +52,19 Prozent bedeutet und somit auch zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Ligand. Das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung und führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Ligand-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,04 Prozent erzielt, was jedoch 6,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 22,81 Prozent, wobei Ligand aktuell 13,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.