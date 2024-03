Ligand Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Ligand hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um 1,75 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +6,11 Prozent für Ligand entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -1,58 Prozent im letzten Jahr, und Ligand lag 9,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Ligand ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ligand liegt der RSI7 aktuell bei 42,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50,7, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Somit erhält das Ligand-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Ligand als unterbewertet, da das KGV mit 24,74 insgesamt 82 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie" (135,48). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ligand aktuell bei 66,77 USD, während der Aktienkurs selbst bei 72,96 USD liegt, was einer Abweichung von +9,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 74,25 USD, was einer Differenz von -1,74 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Ligand-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.