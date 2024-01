Ligand Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Ligand in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die verstärkte Diskussion über Ligand in den sozialen Medien und die steigende Aufmerksamkeit der Anleger führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die Analysteneinschätzungen betrifft, liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut- und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analystenmeinungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Ligand-Aktie liegt bei 110 USD, was eine potenzielle Steigerung um 47,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (74,35 USD) aus bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Ligand-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Ligand-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,04 Prozent erzielt, was allerdings 15,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 20,23 Prozent, wobei Ligand 11,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ligand-Aktie aktuell bei 66,87 USD, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 74,35 USD beträgt +11,19 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 61,4 USD weist die Aktie mit einer Differenz von +21,09 Prozent ein positives Signal auf. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.