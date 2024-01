Ligand Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Ligand wird von Analysten als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 318,1 insgesamt 203 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie", der bei 104,97 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse das Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Ligand ist hingegen insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Ligand abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die kommenden zwölf Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 110 USD, was einem Potenzial von 56,34 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ligand derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".