Lifevantage Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Lifevantage-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 86, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (43,7). Dies bedeutet, dass Lifevantage auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lifevantage.

In technischer Hinsicht ist die Lifevantage-Aktie mit einem Kurs von 6,09 USD derzeit -7,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. Im Gegensatz dazu lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +15,12 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment rund um die Aktien von Lifevantage wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lifevantage zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lifevantage 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" eine Unterbewertung darstellt, da vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

