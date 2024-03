Lifevantage Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Lifevantage-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 83. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 61,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Lifevantage-Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Lifevantage basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche hat die Lifevantage-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 86,7 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -73,77 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 160,48 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite der Lifevantage-Aktie um 51,37 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich.

Die Dividendenrendite der Lifevantage-Aktie beträgt 2,4 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lifevantage besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält die Lifevantage-Aktie basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich, der Dividende und dem Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-, "Neutral"-, "Neutral"- und "Gut"-Bewertung.