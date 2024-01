Lifetime Brands Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung ihrer Preissituation. Im Fall von Lifetime Brands liegt das KGV bei 1174,22, was deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als teuer angesehen werden kann und somit ein "Schlecht"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich das Bild der Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Lifetime Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 2,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,7 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Lifetime Brands um 9,02 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 2 Bewertungen 2 als "Gut" eingestuft wurden, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 60,21 Prozent steigen könnte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating seitens der Analysten führt.