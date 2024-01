Lifetime Brands Aktie: So kann man sich irren!

Das Anleger-Sentiment für Lifetime Brands ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen beherrschten die Diskussion an drei Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Lifetime Brands insgesamt daher ebenfalls als "Schlecht".

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In diesem Zusammenhang zeigt Lifetime Brands interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Lifetime Brands in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,22 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 3,14 Prozent gestiegen sind. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 11,02 Prozent, wobei Lifetime Brands 13,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,33 Prozent und liegt damit 13,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Lifetime Brands eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.