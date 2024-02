Lifetime Brands Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lifetime Brands bei 1174. Das bedeutet, dass die Börse 1174,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Lifetime Brands zahlt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 40. Dadurch wird der Titel als überbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Lifetime Brands vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 10,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (10,15 USD) könnte die Aktie damit um 5,91 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Lifetime Brands-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Lifetime Brands mit einer Rendite von 0,17 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,12 Prozent, wobei Lifetime Brands mit 6,29 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.