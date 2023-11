Lifetime Brands Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Sentiment- und Buzz-Faktor ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine bedeutende Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein aussagekräftiges Bild über die langfristige Stimmungslage. Bei der Untersuchung der Aktie von Lifetime Brands haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Lifetime Brands zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt vergeben wir der Aktie von Lifetime Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Lifetime Brands führt bei einem Niveau von 56,52 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,35 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses von Lifetime Brands zeigt sich, dass das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,59 Prozent erzielte, während vergleichbare Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 30,4 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -39,99 Prozent im Branchenvergleich für Lifetime Brands. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,55 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Lifetime Brands um 13,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Lifetime Brands eine Dividende von 3,21 % aufweist, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (604,52 %) als niedrig einzustufen ist, da die Differenz 601,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung "Schlecht".