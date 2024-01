Lifestance Health tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lifestance Health erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Schlecht", basierend auf einer "Schlecht"-Meinung von einem Analysten. Die aktuellen Reports spiegeln im Schnitt die gleiche Beurteilung wider, was das Rating für das Lifestance Health-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls als "Schlecht" kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 7 USD, was auf ein Abwärtspotential von -1,96 Prozent hindeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Empfehlung.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Lifestance Health in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Jedoch wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als üblich, und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch aber immer noch ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Lifestance Health von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +5,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.