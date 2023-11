Lifeloc Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Die Aktie von Lifeloc wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 293,68 liegt sie insgesamt 554 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 44,92 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lifeloc ist insgesamt besonders negativ. Dies wird durch die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutlich. In diesen Diskussionen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Lifeloc auf 2,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,15 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +32,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,09 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen eine deutliche Eintrübung der Stimmung bezüglich Lifeloc zu verzeichnen ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Lifeloc in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.