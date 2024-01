Lifeloc Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Lifeloc-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann Lifeloc über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Lifeloc in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lifeloc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,48 USD. Der letzte Schlusskurs (2,91 USD) weicht somit um +17,34 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs von 2,91 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,46 Prozent), was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Lifeloc-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Belangen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 71, was bedeutet, dass die Börse 71,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Lifeloc zahlt. Dies sind 56 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 46. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.