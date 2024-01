Lifeloc Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lifeloc-Aktie liegt aktuell bei 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Lifeloc jedoch überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Lifeloc somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lifeloc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11546,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11546,48 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lifeloc in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Lifeloc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten ist Lifeloc im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus Sicht der Analyse überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 71,91, was einen Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,04 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.