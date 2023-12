Die Lifecome Biochemistry-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Lifecome Biochemistry beträgt 70,32, was als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso ergibt der RSI25 von 71,78 eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -35,17 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage unter diesem, mit einer Abweichung von -12,75 Prozent. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und Buzz der Lifecome Biochemistry-Aktie wird als "Neutral" bewertet, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität gab.

Im Branchenvergleich erzielte Lifecome Biochemistry in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,48 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 0,34 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -60,82 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Lifecome Biochemistry 58,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.