Lifecome Biochemistry Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Lifecome Biochemistry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,48 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -59,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um -0,58 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -2,69 Prozent hatte, liegt Lifecome Biochemistry 57,79 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lifecome Biochemistry bei 106,55, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. In der Branche "Biotechnologie" beträgt der Wert 0, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lifecome Biochemistry. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lifecome Biochemistry daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die Dividendenrendite von Lifecome Biochemistry beträgt aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0,95 Prozent) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lifecome Biochemistry von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.