Lifecome Biochemistry Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Lifecome Biochemistry hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" stark verschlechtert. Mit einer Rendite von -45,69 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Biotechnologie", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,83 Prozent verzeichnete, schnitt Lifecome Biochemistry mit einer Rendite von 48,52 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern zu Lifecome Biochemistry in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt jedoch, dass in den Diskussionen in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lifecome Biochemistry mit 106,55 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts (0 Prozent). Die Bewertung der Branche "Biotechnologie" beträgt ebenfalls 0. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lifecome Biochemistry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,31 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 23,09 CNH weicht daher um -32,7 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,44 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Lifecome Biochemistry-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf charttechnischer Basis als "Schlecht" bewertet.