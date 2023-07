Life Storage-Aktie: Attraktive Dividendenrendite!

Life Storage hat kürzlich die Auszahlung einer Quartalsdividende von 0,90 Dollar pro Aktie bekannt gegeben, wie in der Fusionsvereinbarung mit Extra Space Storage vorgesehen ist. Auf das Gesamtjahr gerechnet entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,57 Prozent. Dies steht im Gegensatz zur vorherigen Ankündigung des Unternehmens über eine Dividendenauszahlung von 1,20 USD je Aktie. Die angesetzte Ausschüttung erfolgt am 19. Juli für alle Aktionäre, die bis zum Stichtag des 13. Juli im Firmenregister eingetragen sind – der Ex-Dividendentag liegt hierbei am 12.Juli.

Eine erfreuliche Entwicklung!

Die angekündigte Quartalsdividende durch Life Storage unterstreicht das Bestreben des Unternehmens seine Aktionäre kontinuierlich zu belohnen und zeigt einen stabilen Ertrag auf Investitionen mit einer Dividende von $0,90 pro...