Life Healthcare Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Life Healthcare herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Life Healthcare weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,93 Punkten, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Life Healthcare-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Life Healthcare in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen waren insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Life Healthcare derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,95 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,86 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,47 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,88 EUR, was einer Abweichung von -2,27 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Life Healthcare die Einstufung: "Neutral".