Life Healthcare Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Life Healthcare intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch weder positiv noch negativ mit Life Healthcare, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Life Healthcare als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Life Healthcare-Aktie ergibt sich ein neutraler Wert für den RSI7 von 42,86 und für den RSI25 von 54,55. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung der Life Healthcare-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität geführt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz für die Aktie führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.