Life Concepts Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Life Concepts liegt der RSI7 aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Life Concepts überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,67, was bedeutet, dass Life Concepts hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Life Concepts-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Für die Life Concepts-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 0,13 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Life Concepts auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden bei Life Concepts keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Life Concepts liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.