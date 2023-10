LifeSpan Vision Ventures investiert in NaNotics

Norwalk, Conn. (ots/PRNewswire) -LifeSpan Vision Ventures, eine Investmentfirma, die sich auf Biotechnologie für Langlebigkeit spezialisiert hat, gab heute eine Investition in NaNotics LLC bekannt. Dieses in der präklinischen Phase tätige biopharmazeutische Unternehmen entwickelt NaNots™, neuartige subtraktive Nanopartikel, die Krankheiten behandeln, indem sie pathogene Moleküle aus dem Blut abfangen und beseitigen. NaNots™ unterscheiden sich von herkömmlichen medikamentösen Therapien durch ihre Fähigkeit, lösliche Zielmoleküle auszuschalten, ohne mit den Membranformen desselben Zielmoleküls zu interagieren - eine Leistung, die herkömmliche Medikamente in der Regel nicht erbringen können.Das Unternehmen treibt eine Pipeline von NaNots voran, die auf Onkologie und Entzündungsmarker abzielen, die mit mehreren Krankheiten in Verbindung gebracht werden, für die es einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Forschungskooperationen mit der Mass General Cancer Clinic, die zum Mass General Hospital gehört, und der Mayo Clinic bekannt gegeben, um seine Therapien für bestimmte onkologische Ziele weiter zu verbessern.Harry Robb, Analyst bei LifeSpan Vision Ventures, kommentierte: „Mit unserer ersten Investition im Bereich der Nanomedizin gehen wir eine Partnerschaft mit NaNotics ein, einem in Kalifornien ansässigen biopharmazeutischen Unternehmen mit der Vision, lösliche Zielmoleküle aus dem Blut zu entfernen, um eine Reihe von Krankheiten - und möglicherweise auch das Altern - zu behandeln. Hinter dem Unternehmen steht ein engagiertes und sehr erfahrenes Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Wandel in der Medizin von einem zellbasierten zu einem signalbasierten Fokus anzuführen. Dies stellt eine spannende Möglichkeit dar, die Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern, und wir sehen in ihren transformativen Therapien ein großes Potenzial, die Ergebnisse für die Patienten entscheidend zu verbessern."Lou Hawthorne, CEO von NaNotics und Erfinder der NaNots, kommentierte: „Lifespan Vision Ventures ist ein idealer Investor für uns, aus Gründen, die über Kapital hinausgehen. Sie verstehen, dass die Alterung möglicherweise durch lösliche Faktoren vorangetrieben wird, die auch von der FDA anerkannte Krankheiten verursachen oder ermöglichen, und dass NaNots daher beides angehen kann. Dies bietet einen praktikablen FDA-Zulassungspfad für eine therapeutische Plattform zur Behandlung des Alterns - das von der FDA nicht als Krankheit anerkannt wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lifespan Vision Ventures bei der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika zur Behandlung von Krankheiten und zur Verlängerung der Lebenserwartung für alle Menschen."Informationen zu NaNotics LLC NaNotics LLC ist ein im präklinischen Stadium tätiges Unternehmen mit Sitz in Mill Valley, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt eine Pipeline von NaNots™ gegen eine Reihe von onkologischen und entzündungsfördernden Zielmolekülen, die für zahlreiche Krankheiten mit erheblichem ungedecktem medizinischen Bedarf verantwortlich sind.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nanotics.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4009316-1&h=2427906589&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4009316-1%26h%3D74240949%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nanotics.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nanotics.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.nanotics.com%2F)harry.robb@lifespanvision.comKontakt:Song Schreiber, CFO:song@nanotics.comLifeSpan Vision Ventures ist ein zukunftsorientiertes Risikokapitalunternehmen, das sich auf Investitionen in den Bereichen Altern und Langlebigkeit spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, die Entwicklung innovativer Therapien zu unterstützen und zu beschleunigen, die die Lebenserwartung verlängern, die Lebensqualität im Alter verbessern und altersbedingte Herausforderungen angehen. Durch strategische Partnerschaften und Investitionen wollen wir eine Zukunft gestalten, in der das Altern mit Vitalität, Widerstandsfähigkeit und unendlichen Möglichkeiten einhergeht.Weitere Informationen über LifeSpan Vision Ventures finden Sie auf: https://www.lifespanvisionventures.com/Harry RobbMobil: +44 7795042764harry.robb@lifespanvision.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2259807/LifeSpan_Vision_Ventures_Invests_in_NaNotics.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lifespan-vision-ventures-investiert-in-nanotics-301972058.htmlOriginal-Content von: LifeSpan Vision Ventures, übermittelt durch news aktuell