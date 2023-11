LifeMD Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "LifeMD Inc":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Lifemd über einen längeren Zeitraum hinweg lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zu. Die Anzahl der Wortbeiträge im Netz deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lifemd in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lifemd-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lifemd.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Lifemd derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,73 USD, womit der Kurs der Aktie (7,19 USD) um +92,76 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,47 USD, was einer Abweichung von +11,13 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Lifemd-Aktie abgegeben, wovon alle Bewertungen "Gut" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Lifemd-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 7 USD ergibt ein Abwärtspotential von -2,64 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Lifemd somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.