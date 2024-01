Embotelladora Andina Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Embotelladora Andina in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Embotelladora Andina wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Embotelladora Andina im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,19 Prozent erzielt, was 138,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -11,5 Prozent, wobei Embotelladora Andina aktuell 31,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Embotelladora Andina in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Embotelladora Andina derzeit bei 12,08 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,9 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,49 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,59 USD, was einer Abstand von +2,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.