LifeBrandz Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Lifebrandz führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 50 neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um Lifebrandz lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Lifebrandz in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Lifebrandz in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 5,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -55,28 Prozent im Branchenvergleich für Lifebrandz. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte Lifebrandz eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent im letzten Jahr, was einer Unterperformance von 50,44 Prozent entspricht. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Unsere Analysten haben Lifebrandz auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie hinsichtlich der Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Lifebrandz daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.