Life360 wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Life auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 69,07 Punkte, was bedeutet, dass Life derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 58,82 Punkten im neutralen Bereich, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Life-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,31 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,94 AUD, was einem Unterschied von -5,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,58 AUD) weisen aufgrund des letzten Schlusskurses einen negativen Trend auf, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Life-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Life haben sich in den letzten Wochen deutlich in Richtung Negativität verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Life für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Life besonders negativ diskutiert, wobei an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

