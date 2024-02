Lifan Industry Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Anleger diskutieren derzeit intensiv über Lifan auf den sozialen Medien. Die Stimmung und die Einschätzungen zum Unternehmen sind größtenteils positiv. Auch die Themen, die in den Kommentaren der letzten Wochen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und findet, dass die Aktie von Lifan angemessen bewertet ist.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Lifan mit -17,28 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Automobile"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -11,73 Prozent, wobei Lifan mit 5,56 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lifan liegt bei 29,21, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, wodurch die Bewertung als "Gut" erfolgt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Lifan in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lifan von 3,12 CNH mit einer Entfernung von -14,29 Prozent vom GD200 (3,64 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,39 CNH, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,96 Prozent beträgt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Lifan-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.