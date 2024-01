Lifan Industry Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Das Anleger-Sentiment für die Lifan-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen überwiegend positiv, mit nur drei Tagen, an denen negative Themen überwogen. Jedoch hat sich das Interesse der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen auf negative Themen verschoben, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Lifan insgesamt als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Lifan-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,48 Prozent erzielt, was 17,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Automobile"-Branche beträgt 13,88 Prozent, und Lifan liegt aktuell 25,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lifan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3,72 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,43 CNH lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine Unterperformance hin, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lifan liegt bei 80,65 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 86,82 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Lifan-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und des Relative Strength Index mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" eingestuft.