Lier Chemical Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktie von Lier Chemical wird derzeit von den Analysten mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,39 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,34 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,31 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusätzlich deutet der Relative Strength Index (RSI) darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 81 liegt. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen zeigt eine neutralere Bewertung von 62,83. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Lier Chemical.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Anleger führt. In den letzten Tagen überwog die positive Stimmung, wobei an neun Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Auch das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Abschließend erhält die Dividendenpolitik von Lier Chemical ebenfalls eine positive Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,19 Prozent, was 2,88 Prozent über dem Mittelwert liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt gesehen, basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenpolitik, erhält die Aktie von Lier Chemical eine gemischte Bewertung, wobei das "Schlecht"-Rating der technischen Analyse durch das "Gut"-Rating des Anleger-Sentiments und der Dividendenpolitik ausgeglichen wird.