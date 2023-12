Lier Chemical Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Lier Chemical-Aktie beträgt aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass Lier Chemical überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating für die Lier Chemical-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Lier Chemical ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lier Chemical-Aktie bei 13,69 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,1 Prozent, was 2,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Lier Chemical-Aktie ergibt.

Die Analyse der verschiedenen Kriterien ergibt somit gemischte Bewertungen für die Lier Chemical-Aktie, wobei der RSI und die technische Analyse zu einem eher negativen Gesamtbefund führen, während die fundamentale Analyse eine neutralere Bewertung ergibt.