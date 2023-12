Lier Chemical Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Lier Chemical entwickelte sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Materialien") unterdurchschnittlich. Mit einer Rendite von -30,24 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die gesamte "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -7,93 Prozent, wobei Lier Chemical mit 22,31 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lier Chemical mit einem Wert von 11,76 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser geringe Unterschied von 0 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 14,1 CNH, was einem deutlichen Abwärtstrend von 14,11 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,11 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 12,38 CNH, was einer geringeren Abweichung von nur -2,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Lier Chemical auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Lier Chemical besser ab. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,1 Prozent, was 2,91 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.