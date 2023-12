Lier Chemical Aktie: Reine Nervensache!

Lier Chemical: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Lier Chemical weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,76 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Chemikalienbranche weist hierbei einen Wert von 0 auf. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so schüttet Lier Chemical derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Gut".

Betrachtet man die Performance der Aktie im Vergleich zur Branche, so ergibt sich eine Unterperformance von -21,95 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass Lier Chemical aus fundamentaler Sicht als neutral bewertet wird, während die Dividendenpolitik als gut eingestuft wird. Allerdings weist die Aktie eine Unterperformance im Vergleich zur Branche auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

