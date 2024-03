Lieferdrohnen auf dem Vormarsch: Klarere Flugrouten für den kommerziellen Einsatz

Händler intensivieren aufgrund jüngster Bundeszulassungen Tests, doch Hürden für die Akzeptanz der Verbraucher bestehen weiterhin.

In Australien bestellte ein Büroleiter, Cassidy Shorland, kürzlich erfrischende Getränke per Drohnenlieferung, um sich an einem heißen Tag etwas zu gönnen. Der große weiße und gelbe Drone, der sein Gesuch beförderte, gehört zu einer florierenden Branche, die im Laufe eines Jahrzehnts trotz vieler regulatorischer, logistischer und sozialer Hindernisse, mit der Einführung neuester Technologien, zur Puzzlelösung im letzten Meilen-Bereich beiträgt.

Es war lange Zeit schwierig, in den USA, trotz des Trends hin zu mehr Online-Shopping und dem damit verbundenen Zustellungschaos auf den Straßen, Genehmigungen für Drohnenlieferungen zu erhalten. Jedoch hat sich dies dank einiger federaler Zulassungen, die Unternehmen wie Wing (Google’s Alphabet Konzern), Zipline und Amazon inzwischen erwirkt haben, geändert. Mit vereinfachtem Regelwerk sind nun Lieferungen im Out-of-sight-Modus möglich.

Der Einsatz von Drohnen senkt die Emissionen und reduziert die Verkehrsbelastung auf den Straßen und wächst rasant im internationalen Umfeld. Die wohl 1 Millionen kommerziellen Drohnenlieferungen, die weltweit letztes Jahr getätigt wurden, sind dabei ein klares Signal für die Nachfrage der Verbraucher und die wirtschaftlichen Vorteile, die daraus entstehen.

Drachen, die aus den USA über unserem Dachpool hinweg fliegen, sind aber in den Köpfen der Gemeinde als Sicherheitsrisiko, Datenschutzgefährdung und erlebbarer Lärmbelästigung angekommen. Zusätzlich sind logistische Hindernisse sowohl von technologischer als auch finanzieller Art gegeben - wie Matthias Winkenbach, Research Director, Massachussets Institute of Technology, erläutert: "Die Kosten für den Einsatz von herkömmlichen Fahrzeugen sind relativ gesehen einfach zu schlagen" …

Die Federal Aviation Administration (FAA), die Behörde die jede Flugbewegung im US-amerikanischen Luftraum koordiniert, hat verschiedene Akteure der Drohnenbranche gebeten, Vorschläge und Richtlinien für eine sichere Regulierung von Drohnen zu erarbeiten - dies geschah durch die Unterstützung von Wissenschaftlern, Herstellern und Branchenexperten. Die Effektivität der daraus gewonnenen Erkenntnisse wird derzeit von der FAA analysiert.

Dennoch, in einer Welt in der es gelingt der Bevölkerung zu vermitteln, die "neuen" Geräte zu akzeptieren, findet man sie bereits in den ordentlichen Lieferdienste von Walmart und DoorDash. Weiterhin heben fast-food-Giganten wie Chick-fil-A ihre Bestellungen aus einem Umkreis von 1,2 Meilen und der Drohnenbetreiber Zipline plant bereits, im nächsten Jahr zusammen mit pflegerischen Versorgungseinrichtungen, wie dem Cleveland Clinic, Rezepte zu versenden.

Im Umkehrschluss wird von der momenatan noch restriktiven FAA mehr Offenheit bezüglich Drohnenlieferung erwartet, wenn immer mehr Häuser und Flächen von Drohnen direkt überflogen werden. In Zukunft werden bessere technische Lösungen für das Verhindern von Unglücken, Crime und ansteigendem Lärm gelistet sein sowie die Durchdringung der Alltagslebensweise und Branchen erhöht werden.

