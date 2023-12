Liechtensteinische Landesbank Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Liechtensteinische Landesbank AG verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,26 Prozent, was 12,55 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors (7,72 Prozent) liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die jährliche Rendite der Aktie bei 7,1 Prozent, was bedeutet, dass die Liechtensteinische Landesbank derzeit 13,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Liechtensteinische Landesbank-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 25,71, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 46,79 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Liechtensteinische Landesbank liegt derzeit bei 3,91 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,9 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Analyse, dass die Stimmung für die Liechtensteinische Landesbank in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher in diesen Kategorien als "Neutral" bewertet.