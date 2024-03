Lidds AB, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Lidds-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich hauptsächlich um negative Themen, ohne positive Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Lidds-Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,3 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,142 SEK, was einem Unterschied von -52,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Lidds-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Werte auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Lidds-Aktie mit einem Wert von 51,82 weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Lidds-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung der Anleger, die technische Analyse und der Relative Strength-Index auf "Neutral" hinweisen, während die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung eine ähnliche Einschätzung ergeben.