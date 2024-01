Lidds AB Aktie: Das war abzusehen!

Die Bewertung von Lidds-Aktien basierend auf Sentiment, Buzz und technischer Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb in etwa auf dem üblichen Niveau, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lidds-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,54 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,31 SEK liegt, was einem Unterschied von -42,59 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen positiven Trend, was zu einer "gut" Bewertung führt. Insgesamt wird die Lidds-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, was zu einer "gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Lidds-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 4,01, was eine "gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 20,49 liegt und ebenfalls zu einer "gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.