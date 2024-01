Lidds AB Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Im Falle der Lidds-Aktie liegt der RSI bei 38,03, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 60,82 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zu Lidds waren neutral, was zu einer entsprechenden Einstufung der Aktie führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Lidds-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf einen Abwärtstrend hin, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Insgesamt wird die Lidds-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft, wobei die technische Analyse auf einen schlechten Trend hinweist.