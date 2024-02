Lidds AB Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Lidds-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Lidds-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 55,38). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Lidds daher ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Lidds-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Lidds diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit ist die Stimmung hinsichtlich Lidds als "Neutral" einzustufen.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Lidds-Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Lidds ein "Neutral"-Wert.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Lidds-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,37 SEK. Der letzte Schlusskurs (0,1715 SEK) liegt damit deutlich darunter (-53,65 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Lidds somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 SEK, was einer Abweichung von nur -4,72 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Lidds-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.