Lict Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Lict-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 17983,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17800 USD lag, was einem Unterschied von -1,02 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (17971 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,95 Prozent). Daher erhält die Lict-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Medien wurde die Lict-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine positive Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Lict-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,75 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 34 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Lict-Aktie, wobei die technische Analyse und das fundamentale Kriterium positiv ausfallen, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.