Lict Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lict heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,18 Punkten, was darauf hinweist, dass Lict weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,33, was bedeutet, dass Lict überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Lict derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lict bei 21,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Lict festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält das Lict-Wertpapier in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was auf verschiedene Aspekte der Aktie hinweist.