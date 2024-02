Liberty Uranium & Metals Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Liberty Star Uranium & Metals wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 USD, was einer Abweichung von +442,86 Prozent vom Aktienkurs (0,76 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,39 USD ergibt eine Abweichung von +94,87 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Liberty Star Uranium & Metals in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt 11 Tagen waren 10 positiv und nur einer negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Liberty Star Uranium & Metals liegt bei 11,76 und der RSI25 bei 28,97, was beide auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird eine starke Aktivität gemessen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt, was insgesamt zu einer langfristig positiven Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Liberty Star Uranium & Metals auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.