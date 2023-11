Liberty TripAdvisor Aktie: Reine Nervensache!

Anleger: Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben Liberty Tripadvisor auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Liberty Tripadvisor diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Liberty Tripadvisor hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Liberty Tripadvisor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,68 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,58 USD weicht somit um -14,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,45 USD, also liegt der letzte Schlusskurs darüber (+28,89 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Liberty Tripadvisor-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Liberty Tripadvisor liegt bei 46,27, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Liberty Tripadvisor-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Liberty Tripadvisor wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.