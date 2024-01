Liberty TripAdvisor Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Liberty Tripadvisor betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 16,95 Punkte, was bedeutet, dass Liberty Tripadvisor momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Liberty Tripadvisor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist Liberty Tripadvisor mit einem Kurs von 0,8 USD inzwischen +60 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +29,03 Prozent beläuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Liberty Tripadvisor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ war.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".