Liberty Oilfield Services Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Analysten schätzen die Aktie der Liberty Energy auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Liberty Energy vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 17 USD, was einer Erwartung von -15,67 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 20,16 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Liberty Energy wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Liberty Energy zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Liberty Energy ist negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Liberty Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,81 auf, was 77 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Liberty Energy-Aktie liegt bei 76, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 43,53, was weder eine Über- noch eine Unterbewertung signalisiert und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Liberty Energy.