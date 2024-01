Liberty Oilfield Services Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Liberty Energy-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 15,95 USD, während der Aktienkurs bei 18,13 USD liegt, was einem Abstand von +13,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 19,23 USD, was einer Differenz von -5,72 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine signifikante Tendenz in den letzten Monaten, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Liberty Energy-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt wird das Wertpapier daher als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 18,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 2,04 Prozent vom aktuellen Schlusskurs entspricht. Somit lautet die Empfehlung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Liberty Energy überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Liberty Energy-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.