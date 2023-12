Liberty Oilfield Services Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten zwei Wochen haben überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Liberty Energy besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert diskutiert. Alles in allem lässt die Stimmung der Anleger daher die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Liberty Energy im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" stark unterbewertet. Das KGV liegt bei 5,35, während vergleichbare Unternehmen bei 30,69 bewertet werden. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Liberty Energy beträgt 1,06 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,59 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Liberty Energy um 23 Prozent darunter. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 42,72 Prozent, während Liberty Energy lediglich 19,71 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.