Liberty Oilfield Services Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liberty Energy liegt bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,16 für "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der fundamentalen Ebene erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +7,72 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was sich in einem "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment widerspiegelt. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Liberty Energy-Aktie einen RSI7-Wert von 68,24 und einen RSI25-Wert von 52,64. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt deutet die fundamentale Bewertung auf eine Unterbewertung der Liberty Energy-Aktie hin, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zu einem neutralen Rating führen. Der Relative Strength-Index bestätigt diese neutrale Einschätzung.