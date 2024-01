Liberty Oilfield Services Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Liberty Energy haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies geht aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervor. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält Liberty Energy eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Liberty Energy mit 1,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,17 Prozent in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer negativen Bewertung ihrer Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Liberty Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung und das Interesse der Anleger an Liberty Energy nachgelassen haben, die Dividendenrendite unterdurchschnittlich ist, aber die Aktie technisch betrachtet weder überkauft noch überverkauft ist.